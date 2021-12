Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Keller

Saalfeld (ots)

Unbekannte knackten vermutlich in der Nacht zum Donnerstag das Vorhängeschloss des Kellerverschlags innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Beulwitzer Straße in Saalfeld und entwendeten Werkzeug, zwei Eimer Wandfarbe, mehrere Rollen Raufasertapete sowie Laminat im Wert von insgesamt etwa 400 Euro. Zeugen, die Hinweise geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

