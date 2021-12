Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Keller

Bad Lobenstein (ots)

Am Mittwoch gegen 3:00 Uhr gelangten vermutlich zwei Unbekannte in den Keller eines Wohnblockes am Heinrich-Scherer-Platz in Bad Lobenstein. Dort öffneten sie gewaltsam die Schlösser von sechs Kellerabteilen und entwendete mehrere Flaschen Bier sowie Wurstwaren. Ein Hausbewohner bemerkte gegen 3:15 Uhr zwei verdächtige Personen am Hintereingang des Hauses. Danach stellte er den Einbruch fest und informierte die Polizei, die Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen nimmt.

