Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Kinder- und Jugenddorf

Dittrichshütte (ots)

Am Mittwoch gegen 12:00 Uhr wurde der Einbruch in zwei Gebäude auf dem Gelände des Kinder- und Jugenddorfes Dittrichshütte festgestellt. Unbekannte hebelten die Zugangstüren der Häuser auf und verschafften sich somit Zutritt in die Räumlichkeiten. Dabei entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Die Einbrecher ließen mehrere Elektrogeräte im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro mitgehen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

