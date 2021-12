Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind in Unfall verwickelt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem es am Montagmorgen (06.12.2021) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kind und einem Auto gekommen sein soll. Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 07.40 Uhr vom Wilhelmsplatz in Richtung Fellbach. Auf Höhe des Kreuzungsbereiches König-Karl-Straße/Bahnhofstraße soll dann ein bislang unbekannter Junge aus Richtung Bahnhofstraße kommend unvermittelt die Fahrbahn betreten haben. Dabei ist er mutmaßlich gegen die Beifahrerseite des Mercedes geprallt und zu Boden gestürzt. Noch bevor der Mercedes-Fahrer aus seinem Auto steigen konnte, ist das Kind aufgestanden und in Richtung Stadtbahnhaltestelle Am Wilhelmsplatz weggelaufen. Der Junge ist zwischen sieben und zehn alt und hat dunkle Haare. Er trug dunkle Kleidung und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Junge, der sich durch den Aufprall Verletzungen zugezogen haben dürfte, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

