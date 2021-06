Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gasausströmung in der Schillerstraße

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am späten Nachmittag zu einer Gasausströmung in die Schillerstraße gerufen. Die Feuerwehr ließ vorsorglich durch die Polizei Bremerhaven die Schillerstraße für den Verkehr sperren und führte Messungen im Gebäude durch. Der ebenfalls zur Einsatzstelle alarmierte Energieversorger konnte eine geringe Gaskonzentration im Keller des Gebäudes feststellen. Aufgrund dieser Messergebnisse wurde die Gasversorgung des Hauses durch den Energieversorger stillgelegt. Die Feuerwehr belüftete den betroffenen Bereich und übergab die Einsatzstelle an den Energieversorger. Eine Gefahr für die Bewohner des Hauses bestand nicht.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell