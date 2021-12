Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Gebäudekomplex - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag (04.12.2021) in einen Gebäudekomplex an der Burgunderstraße eingebrochen. Die Einbrecher stiegen zwischen 18.00 Uhr und 08.15 Uhr auf das Vordach einer Tiefgarage auf der Gebäuderückseite, schlugen dort ein Fenster eines Geschäftes ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die Täter versucht haben einen Geldtresor zu öffnen. Auf ähnliche Weise verschafften sich die Täter zwischen 23.40 Uhr und 00.00 Uhr Zugang zu einer naheliegenden Gaststätte, aus der sie mehrere Hundert Euro Bargeld stahlen. Ob zwischen den beiden Einbrüchen ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

