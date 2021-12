Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit dem Auto in die Haltestelle gefahren

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 60 Jahre alter Autofahrer ist am Montagmorgen (06.12.2021) in der Schmidener Straße in die Stadtbahnhaltestelle "Obere Ziegelei" gefahren. Der 60-Jährige war gegen 00.40 Uhr auf der linken Fahrspur in der Schmidener Straße in Richtung Steinhaldenfeld unterwegs, als er offenbar nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Fahrzeugfront gegen einen Pfosten der dortigen Stadtbahnhaltestelle prallte. Anschließend kam der Hyundai quer zur Fahrbahn zum Stehen und blockierte dadurch beide Fahrspuren. Durch den Unfall entstanden an der Haltestelle Schäden an den Glasfronten, einem Informationsschalter sowie diversen Stangen. Die Haltestelle war während der Aufräumarbeiten für Fahrgäste gesperrt, da Teile herabzustürzen drohten. Der durch den Unfall entstandene Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

