Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Lichtmast geprallt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Mehrere Tausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag (05.12.2021) in der Heilbronner Straße. Ein 36-jähriger Lenker eines Renault Clio fuhr gegen 03:20 Uhr die Heilbronner Straße in Richtung Zuffenhausen. Auf Höhe der Sieglestraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast. Aufgrund des Aufpralls wurde ein Rad am Pkw abgerissen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Lichtmast wurde nur geringfügig beschädigt. Da der 36-Jährige offenbar unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutprobe erhoben und sein Führerschein einbehalten.

