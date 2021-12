Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Brandstiftung an Fahrzeug - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Mehrere Zehntausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Fahrzeugbrandes in der Nacht zum Sonntag (05.12.2021) in der Wollinstraße. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 02:35 Uhr ein brennendes Fahrzeug und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten konnte festgestellt werden, dass ein BMW im vorderen Bereich brannte. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Ein davor geparkter VW Polo wurde leicht beschädigt. Die aufmerksame Anwohnerin konnte noch erkennen, wie zwei unbekannte Personen in einer dunklen Limousine in Richtung Schwieberdinger Straße flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell