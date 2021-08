Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall beim Spurwechsel

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr übersah eine 33-jährige Fiat-Fahrerin in Sinsheim beim Spurwechsel den Hyundai eines 21-jährigen Mannes und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall. Beide Verkehrsteilnehmer befuhren zunächst die Dietmar-Hopp-Straße in Richtung Schwarzwaldstraße. Die 33-Jährige wechselte in der Folge mit ihrem Fahrzeug auf die Abbiegespur zum Fußballstation. Auf der Abbiegespur bemerkte die Frau, dass sie falsch gefahren ist und scherte wieder aus um auf ihre ursprüngliche Spur zurückzufahren. Dabei übersah sie den Hyundai Fahrer und touchierte dessen linke Fahrzeugseite. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 4.500 Euro. Alle Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell