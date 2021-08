Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einsatzmaßnahmen der BAO West des Polizeipräsidiums Mannheim im Zusammenhang mit der Sicherheit im Straßenverkehr

Mannheim-Neckarstadt (ots)

"Sichere Neckarstadt" bedeutet auch die Verkehrssicherheit im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West zu erhöhen und die Einhaltung der Straßenverkehrsvorschriften zu kontrollieren.

Aus diesem Grund fanden am Dienstag, den 24.08.2021, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 18:30 Uhr, unter der Federführung der BAO West des Polizeipräsidiums Mannheim, an zwei exponierten Stellen in der Neckarstadt-West Verkehrskontrollen nach ganzheitlichen Gesichtspunkten statt. Neben der Einhaltung der allgemeinen Verkehrsvorschriften stand aber auch die Überprüfung der Fahrzeugpapiere sowie das Thema Kindersicherung im Mittelpunkt der Einsatzmaßnahmen.

Im Bereich der Brückenstraße wurde zusätzlich ein besonderer Fokus auf den Radverkehr und etwaige Rotlichtverstöße gelegt. Im Bereich der Waldhofstraße hatten die Polizeibeamten vor allem den Fahrzeugverkehr hinsichtlich möglicher Gurt-/Handy- und Rotlichtverstöße im Blick.

In Zusammenarbeit mit dem Verkehrsdienst Mannheim der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim und weiteren Unterstützungskräften des Polizeipräsidiums Einsatz aus Bruchsal waren am Dienstag insgesamt 12 Polizeibeamte an den Einsatzmaßnahmen beteiligt. Neben 40 Fahrzeugen wurden auch 44 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden bei den Kontrollen rund 48 Verstöße festgestellt:

-26 Rotlichtverstöße (21 Fahrradfahrer/ 5 Autofahrer)

-8 Handyverstöße (7 Autofahrer/ 1 Fahrradfahrer)

-7 Gurtverstöße

-1 Verstoß gegen die Umweltzone

-1 Verstoß wegen mangelnder Kindersicherung

-2 Verstöße wegen nicht zugelassener Kraftfahrzeuge

Ein weiterer Autofahrer konnte bei der Verkehrskontrolle keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Gegen zwei weitere E-Scooter-Fahrer wird außerdem wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Auch sie müssen jeweils mit einer Strafanzeige rechnen.

Derartige Verkehrskontrollen sind fester Bestandteil der BAO West/ "Sichere Neckarstadt" und werden auch zukünftig fortgesetzt. Weitere Einsatzmaßnahmen sind bereits in Planung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell