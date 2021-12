Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 53 Jahre alte Fiat-Fahrerin ist am Samstag (04.12.2021) auf der Löwentorstraße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Die 53-Jährige war gegen 12:50 Uhr in der Züricher Straße in Richtung Löwentorstraße unterwegs. Als sie den schienengleichen Wegübergang überquerte, obwohl das Rotlicht unter dem Andreaskreuz leuchtete, kollidierte sie mit der Stadtbahn der Linie U12. Bei dem Unfall entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme kam es zu Einschränkungen im Stadtbahnverkehr bis etwa 13:25 Uhr.

