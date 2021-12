Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall verursacht und weitergefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Am Freitagvormittag (03.12.2021) ereignete sich auf der Rotebühlstraße ein Verkehrsunfall, bei dem der vermeintliche Verursacher anschließend das Weite suchte. Es entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2.500 Euro. Gegen 10.30 Uhr befuhren ein 76-Jähriger, eine 59-Jährige und ein 22-Jähriger in dieser Reihenfolge die Rotebühlstraße in Richtung Schwabstraße vom Rotebühlplatz kommend. Auf Höhe des Feuersees kam ihnen ein vermutlich blauer Mercedes-Sprinter entgegen, der in stadteinwärtige Richtung unterwegs war. Da sich in diese Fahrtrichtung ein Rückstau vor der Ampel an der Silberburgstraße bildete, fuhr der Sprinterfahrer links an den Wartenden vorbei und kam hierbei teilweise auf die Gegenfahrbahn. Um einen Unfall zu vermeiden, bremste der entgegenkommende 76-Jährige seinen Mercedes deshalb stark ab, die hinter ihm fahrende 59-jährige Seat-Fahrerin ebenfalls. Der 22-Jährige konnte mit seinem Ford Fiesta trotz eingeleiteter Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern und fuhr auf die 59-Jährige auf. Der Unfallverursacher fuhr unterdes weiter und bog anschließend vermutlich nach links in die Silberburgstraße ab. Zum Lenker selbst gibt es keine Beschreibung, an dem vermutlich blauen Sprinter war wohl noch ein Firmen-Logo angebracht. Zeugen des Unfalls bzw. Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 in der Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

