Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Generalstaatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliches Mitglied der italienischen Mafia festgenommen

Stuttgart/Calw (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (02.12.2021) in Calw einen 42 Jahre alten italienischen Staatsbürger festgenommen, der mit internationalem Haftbefehl gesucht worden ist. Das Oberlandesgericht Stuttgart hatte zuvor auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart einen Auslieferungshaftbefehl erlassen. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Stuttgart und des Landeskriminalamtes, die seit April geführt werden, führten auf die Spur des Mannes. Den Ermittlern gelang es den Tatverdächtigen in Stuttgart zu lokalisieren. Spezialkräfte nahmen ihn am Donnerstagnachmittag in Calw fest. Dem 42-Jährigen wird vorgeworfen, als Mitglied einer mutmaßlichen Mafiaorganisation an Erpressungen, der Bildung einer kriminellen Vereinigung und dem bewaffneten Handel mit Betäubungsmitteln beteiligt gewesen zu sein. Der italienische Tatverdächtige wird im Laufe des Freitags (03.12.2021) aufgrund des bestehenden Haftbefehls einem zuständigen Richter vorgeführt, das Auslieferungsverfahren wird anschließend von der Generalstaatsanwaltschaft fortgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell