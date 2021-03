PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Brand eines Gartenpavillons +++ Beanstandungen bei Verkehrskontrollen +++ Bei Auffahrunfall verletzt

Hofheim (ots)

1. Gartenlaube brennt,

Hochheim am Main, Mainweg, Dienstag, 23.03.2021, 22:45 Uhr

(jn)Beim Brand eines Holzpavillons ist am Dienstagabend ein Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstanden. Um 22:50 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei in Flörsheim darüber, dass im Bereich des Mainweges eine Hütte auf einem privaten Gartengrundstück brennen würde. Nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehr ergaben Ermittlungen, dass sich rund eine Stunde vor Ausbruch des Brandes drei Personen illegal an dem Pavillon aufhielten, welche darüber hinaus ein Feuer gemacht hatten. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und vorsätzlicher Sachbeschädigung durch Feuer gegen Unbekannt eingeleitet.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den drei Unbekannten machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Motor von Baustelle entwendet,

Liederbach am Taunus, Höchster Straße, Dienstag, 23.03.2021, 00:30 Uhr bis 09:30 Uhr

(jn)Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag den Motor einer Elektrowinde von einer Baustelle in Liederbach entwendet. Zwischen 00:30 Uhr und 09:30 Uhr betraten der oder die Täter das frei zugängliche Gelände in der Höchster Straße und trennten den Hangliftmotor mit einem Schneidewerkzeug von dem dazugehörigen Drahtseil. Anschließend verschwanden die Diebe mit dem Motor im Wert von mindestens 2.000 Euro und ließen einen Schaden in Höhe von ca. 120 Euro zurück

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kelkheimer Polizei unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0.

3. Viele zu schnell und nicht angeschnallt, Schwalbach am Taunus, Bad Soden am Taunus, Eschborn, Dienstag, 23.03.2021 bis Mittwoch, 24.03.2021

(jn)Im Rahmen von Verkehrskontrollen der Eschborner Polizei sind am Dienstag mehrere Dutzend Verkehrsteilnehmer negativ aufgefallen. Zunächst wurden zwischen 10:30 Uhr und 12:15 Uhr Autofahrer "Am Flachsacker" in Schwalbach kontrolliert, wobei knapp zehn Fahrzeuge mit mehr als den erlaubten 30 km/h gemessen wurden. Dies hatte jeweils Verwarngelder zur Folge. Anschließend überprüften die Beamten Verkehrsteilnehmer in der Kronberger Straße in Schwalbach. Hier ist ebenfalls eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h vorgeschrieben. Insgesamt wurden über ein Dutzend geschwindigkeitsbedingte Beanstandungen festgestellt, wobei es auch bei dieser Geschwindigkeitsmessung ausschließlich im Bereich eines Verwarngeldes blieb. Dementsprechend war kein Fahrzeugführer mehr als 20 km/h zu schnell. Während der weiteren Kontrollmaßnahmen fiel den geschulten Beamten ein 21-jähriger Autofahrer aus Eschborn auf, der vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Sowohl bei ihm als auch bei seinem Beifahrer wurden Drogen aufgefunden und sichergestellt. Der 21-Jährige musste zwecks Blutentnahme mit auf die Wache in Eschborn.

Deutlich weniger zu beanstanden hatten Eschborner Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in der zurückliegenden Nacht zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr in der Sossenheimer Straße in Eschborn. Hier wurden nur vier geringfügige Mängel festgestellt; erfreulicherweise war keiner der überprüften Autofahrerinnen und Autofahrer von Alkohol oder Drogen berauscht.

Während der zahlreichen Kontrollen wurden etwa 20 weitere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, da Verkehrsteilnehmer nicht angeschnallt waren oder gegen die aktuell geltenden Corona-Verordnungen verstießen.

4. Auf wartende Pkw aufgefahren,

Bundesstraße 455, Eppstein, Dienstag, 23.03.2021, 08:30 Uhr

(jn)Auf der B 455 bei Eppstein, Bremthal kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Auffahrunfall, bei dem ein 41 Jahre alter Autofahrer verletzt wurde und erheblicher Sachschaden entstanden ist. Der Unfallaufnahme folgend befuhr ein 24-jähriger VW-Fahrer aus Eppstein um 08:30 Uhr die B 455 aus Bremthal kommend in Fahrtrichtung Naurod. Hierbei übersah er aus bisher unbekannten Gründen den an einer Ampel wartenden 41-jährigen Audi-Fahrer aus Niedernhausen. Infolge der heftigen Kollision wurde der Audi auf einen Skoda geschoben, welcher ebenso beschädigt wurde. Der Fahrer des Audi musste anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Sowohl der VW als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell