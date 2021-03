PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet +++ Diebe unterwegs +++ Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Hofheim (ots)

1. Heranwachsender rastet aus,

Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Bahnhofstraße, Montag, 22.03.2021, 22:30 Uhr

(jn)Mit ernsthaften Konsequenzen muss ein 21-Jähriger aus Flörsheim rechnen, der im Verdacht steht, am Montagabend gleich mehrere Straftaten begangen zu haben. Gegen 22:30 Uhr war die Flörsheimer Polizei alarmiert worden, da es in und vor einem Mehrfamilienhaus in der Wickerer Straße in Flörsheim zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Hintergrund des handfesten Streites waren derzeitigen Erkenntnissen zufolge persönliche Differenzen zwischen einem 18- sowie dem 21-Jährigen. In diesem Zusammenhang soll der 21-jährige Tatverdächtige auch die Mutter des 18-Jährigen geschlagen und hierbei verletzt haben. Der 18-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nach dem Austausch von Tätlichkeiten war der 21-Jährige in Richtung Bahnhof geflüchtet, wo er von Polizeibeamten angetroffen und festgenommen werden konnte. Hierbei leistete der stark Alkoholisierte Widerstand, wobei die eingesetzten Beamten von einem weiteren Polizisten unterstützt wurden, der privat unterwegs war und zufällig den Festnahmeort passiert hatte. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen bespuckte und beleidigte der junge Delinquent die eingesetzten Polizeibeamten. Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Darüber hinaus fanden die Polizisten bei ihm Betäubungsmittel sowie eine szenetypische Bargeldstückelung auf, weshalb ein weiteres Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet wurde.

2. Baustellendiebstahl,

Hofheim am Taunus, Wallau, Rathausstraße, Freitag, 19.03.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 22.03.2021, 11:30 Uhr

(jn)Von einer Baustelle im Hofheimer Stadtteil Wallau haben unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro verursacht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge betraten die Diebe die umzäunte Baustelle in der Rathausstraße und entwendeten zunächst Baumaterialien im Wert von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss machten sich die Täter gewaltsam an den Schlössern eines dort abgestellten Lkw mit Kranaufbau zu schaffen, wobei sie jedoch scheiterten. Der durch die Aufbruchsversuche entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 erbeten.

3. Laptop aus BMW gestohlen,

Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, Sonntag, 21.03.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 22.03.2021, 06:10 Uhr

(jn)In Bad Soden haben Unbekannte in der Nacht zum Montag einen Laptop und einen Schlüssel aus einem in der Kronberger Straße in Bad Soden geparkten Pkw entwendet. Auf bisher unbekannte Art und Weise öffnete der oder die Täter das Fahrzeug und nahmen dann die Beute an sich. Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen nach keiner.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

4. Mehrere Türen in Bürogebäude aufgehebelt, Eschborn, Dag-Hammarskjöld-Weg, Sonntag, 21.03.2021, 10:00 Uhr bis Montag, 22.03.2021, 07:52 Uhr

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2.000 Euro haben Einbrecher in den vergangenen Tagen in Eschborn verursacht. Auf bislang ungeklärte Art und Weise betraten die unbekannten Täter zwischen Sonntag- und Montagmorgen das Bürogebäude im Dag-Hammarskjöld-Weg und hebelten dort mehrere Lagerräume sowie Spinde auf. Derzeit steht noch nicht fest, inwiefern die Kriminellen auch Beute machen konnten. Im Anschluss an die Tat verließen die Unbekannten den Tatort unerkannt.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Rollerdiebe ertappt,

Eschborn, Birkenweg, Montag, 22.03.2021, 15:48 Uhr

(jn)Am Montagnachmittag wurden im Birkenweg in Eschborn zwei junge Frauen beim Versuch, einen Roller zu stehlen ertappt. Um 15:48 Uhr beobachteten Zeugen die beiden 16 bis 19 Jahre alten Frauen, als sie einen Roller auf ein Grundstück im Birkenweg schoben. Hiernach begannen die potentiellen Täterinnen damit, den Zündschlossbereich mit einem unbekannten Werkzeug zu bearbeiten. Als das Duo von den Zeugen angesprochen wurde, flüchteten die beiden in Richtung Neugasse. Sie sollen schlank und auffällig stark geschminkt gewesen sein und sollen zudem einen dunkleren Teint und schwarze Haare gehabt haben.

Weitere Hinweise zu der Tat nimmt die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

6. Unfall beim Verlassen des Grundstückes, Hattersheim am Main, Okriftel, Rheinstraße, Montag, 22.03.2021, 06:18 Uhr

(jn)Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Verkehrsteilnehmern kam es am Montagmorgen im Hattersheimer Stadtteil Okriftel. Um 06:18 Uhr beabsichtigte eine 49-jährige Autofahrerin, ihr Grundstück zu verlassen, um auf die Rheinstraße einzubiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem die Rheinstraße befahrenden 27 Jahre alten Volvo-Fahrer. Infolge des Zusammenstoßes mussten sowohl der 27-Jährige aus dem Wetteraukreis als auch die 49-Jährige, die am Steuer eines VW saß in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Zudem war aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe ein Einsatz der Feuerwehr sowie eines Abschleppunternehmens erforderlich, da beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren.

