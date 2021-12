Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrraddieb auf frischer Tat beobachtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (01.12.2021) an der Straße Sieben Morgen mehrere Fahrräder gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen 21.00 Uhr und 7.00 Uhr Zutritt zu zwei Garagen und einem Gartengrundstück, wo sie jeweils ein Fahrrad erbeuteten. Eines der Fahrräder fanden Polizeibeamte am nächsten Morgen in einem unweit entfernten Gebüsch und händigten es wieder der Besitzerin aus. Ersten Schätzungen zufolge haben die beiden anderen Fahrräder einen Gesamtwert von über tausend Euro.

In einem weiteren Fall hörte ein Bewohner gegen 02.15 Uhr laute Geräusche aus seiner Garage. Als er aus dem Fenster schaute, sah er eine dunkle Gestalt, die in diesem Moment mit seinem Fahrrad davonfuhr. Er rief der Person hinterher, woraufhin diese das Fahrrad zurückließ und zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete. Beim Inspizieren seiner Garage stellte der Bewohner fest, dass offenbar das Auto durchsucht und eine Werkzeugschachtel gestohlen wurde. Zu der flüchtenden Person ist nichts Näheres bekannt. Ob ihr alle vier Taten zugeordnet werden können, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

