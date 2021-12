Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stadtbahn gestreift

Stuttgart-West (ots)

Ein 29 Jahre alter Fahrer eines Sprinters hat am Mittwochnachmittag (01.12.2021) eine Stadtbahn in der Schloßstraße gestreift. Der 29-jährige Sprinterfahrer fuhr gegen 15.50 Uhr neben einer Stadtbahn der Linie U2 die Schloßstraße in Richtung Innenstadt entlang. Aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen geriet er im Bereich der Silberburgstraße auf die Spur der Stadtbahn und streifte diese. Bei dem Unfall soll niemand verletzt worden sein, ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Es kam lediglich zu geringen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

