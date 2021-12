Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto kollidiert mit Linienbus auf Busspur - Zwei Verletzte

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus in der Straße Arnulf-Klett-Platz sind am Mittwoch (01.12.2021) zwei Fahrgäste verletzt worden. Der 60 Jahre alte Fahrer eines Hyundai Kona war gegen 13.30 Uhr in Richtung Heilbronner Straße unterwegs und wechselte offenbar auf die Busspur. Hierbei prallte er mit dem Bus der Linie 44 zusammen, wodurch zwei Frauen im Alter von 96 und 59 Jahren stürzten. Rettungskräfte brachten die beiden Frauen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 10.000 Euro.

