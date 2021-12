Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe erbeuten Mobiltelefon - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagabend (30.11.2021) in einer Gaststätte an der Bolzstraße das Mobiltelefon eines 29 Jahre alten Mannes gestohlen, indem sie ein Blatt Papier verwendet haben. Die Unbekannten betraten gegen 17.00 Uhr das Restaurant. Während einer der Männer auf die Angestellten zuging um sich mit Ihnen zu unterhalten, ging der andere auf den 29-jährigen Gast zu. Er legte ein DINA4-Papier auf dem Tisch ab und fragte ihn nach Örtlichkeiten in Stuttgart. Als der Gast ihm mitteilte, dass er sich nicht auskenne, nahm er das Papier und offenbar das darunterliegende Smartphone an sich und verließ gemeinsam mit seinem Komplizen wieder das Geschäft. Die beiden Trickdiebe sollen 25 bis 30 Jahre alt sein. Einer war zirka 180 Zentimeter groß, hatte eine muskulöse Statur und schwarze kurze Haare. Er soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt und gebrochen deutsch gesprochen haben. Er trug eine schwarze Hose, eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung sowie schwarze Schuhe mit auffallend weißen Schuhsohlen. Der zweite Mann trug eine Jeansweste und einen weißgrauen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

