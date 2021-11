Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Arnsberg (ots)

Gegen 03.30 Uhr am Montagmorgen wurde im Holzener Weg versucht in eine Tankstelle einzubrechen. Die Täter scheiterten an der Eingangstür. Die Alarmanlage wurde ausgelöst. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

