Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Betrüger erbeuten Geld und Schmuck

Arnsberg (ots)

In Arnsberg ist am Freitag eine Seniorin Opfer von Betrügern geworden. Diese erbeuteten einen fünfstelligen Bargeldbetrag und Goldschmuck. Die Betrüger gaben sich zunächst als die Tochter der Seniorin aus, die angeblich in einen Autounfall verwickelt war. Da der Unfallgegner gestorben ist, säße die Tochter jetzt im Gewahrsam der Polizei. Danach übergab die "Tochter" das Gespräch an einen Polizisten. Dieser erklärte der Seniorin, dass die Tochter nur gegen eine Kaution wieder freigelassen werden könne. Durch die geschickte Gesprächsführung gelang es den Betrügern eine Übergabe zu vereinbaren. Ein Mann in oliv-grüner Jogginghose und einer dunklen Wollmütze holte das Geld am Freitagnachmittag ab. So können Sie sich vor den Trickbetrügern schützen:

- Zeigen Sie ein gesundes Misstrauen und sprechen Sie mit Angehörigen, Freunden und Nachbarn über die Situation. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach den Hörer auf. Das ist keinesfalls unhöflich. - Sollte sich ein Anrufer als Polizist ausgeben und nach ihrem Vermögen fragen, legen Sie sofort wieder auf und wählen Sie den echten Polizeiruf 110. - Bei einem Anruf der echten Polizei erscheint niemals die 110 im Display des Telefons. - Übergeben Sie niemals Wertsachen an fremde Personen. - Je mehr Menschen die Vorgehensweise der Betrüger kennen, desto schwerer haben es die Täter! Sprechen Sie daher mit Ihren älteren Mitmenschen und machen Sie diese auf die Betrugsmasche aufmerksam!

Bei Fragen wenden Sie sich an ihre nächstgelegene Polizeiwache! Weitere Informationen zum Betrug mit falschen Polizisten finden sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de und dem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell