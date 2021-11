Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall beim Abbiegen

Marsberg (ots)

Bei einem Abbiegevorgang kam es am Donnerstag auf dem Düttlingstalweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Nach ersten Erkenntnissen fuhr um 18.25 Uhr ein 53-jähriger Marsberger mit seinem Pkw auf dem Düttlingstalweg in Richtung Kaiser-Otto-Ring. Als er nach links auf den Sachsenweg abbog, kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Radfahrerin. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 52-jähjrige Frau aus Warburg schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

