Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon: Durch eine eingeschlagen Hintertür brachen unbekannte Täter am Donnerstag in ein Einfamilienhaus an der Rosenstraße ein. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Über die Beute kann bislang keine Auskunft gemacht werden. Die Tatzeit liegt zwischen 13 Uhr und 21.55 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

