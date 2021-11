Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auseinandersetzung am Feauxweg

Arnsberg (ots)

Am Feauxweg ist es am Freitagabend gegen 19.50 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 17-Jährigen Arnsbergerin und einer Gruppe Jugendlicher gekommen. Im Zuge der Streitigkeiten wurde versucht das Longboard der Arnsbergerin zu stehlen. Außerdem wurden ihr Getränke ins Gesicht geschüttet. Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zu dem Vorfall machen können. Es soll sich um eine größere Personengruppe im Alter von ca. 17 bis 21 gehandelt haben. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

