Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: KORREKTUR zur Meldung von 10.42 Uhr Ludwigsburg: Straßenbeleuchtung nach Unfall ausgefallen

Ludwigsburg (ots)

Es handelt sich die Talallee, nicht um die Talstraße.

Wir bitten dieses Versehen zu entschuldigen.

Darüber hinaus funktioniert nun auch die Beleuchtung in der Talallee wieder. Vorsicht ist weiterhin in der Kurfürstenstraße und in der August-Bebel-Straße geboten, da im dortigen Bereich auch vorhandene Ampelanlagen nicht funktionsfähig sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell