POL-UL: (UL) Polizeiliche Bilanz zur 21. Ulmer Kulturnacht - Ulm

In der Nacht vom 18.09.2021 auf den 19.09.2021 fand in der Ulmer Innenstadt die 21. Ulmer Kulturnacht statt. Das angenehme, frühherbstliche Wetter und das reichhaltige kulturelle Angebot lockte hunderte Menschen in die Ulmer Innenstadt. Neben den kulturellen Angeboten war auch die Ulmer Gastronomie an diesem Abend gut besucht. Aus polizeilicher Sicht verlief die Ulmer Kulturnacht absolut reibungslos und ohne besondere Vorkommnisse. Nicht ganz ohne Störungen verlief das sonstige nächtliche Treiben in der Stadt abseits der Kulturnacht. Hier musste die Ulmer Polizei mehrfach einschreiten. Es kam zu vier Körperverletzungen und einer Sachbeschädigung. Elf Personen wurde von der Polizei ein Platzweis erteilt, zwei weitere mussten gar in Gewahrsam genommen werden. Darüber hinaus musste die Polizei in sieben Fällen Beschwerden über ruhestörenden Lärm nachgehen.

