Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (30.11.2021) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Fleckenweinberg eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 09.15 Uhr und 22.00 Uhr ein Loch in die Scheibe der rückwärtigen Terrassentür und betätigten so den Handgriff. Sie durchwühlten diverse Schränke und stahlen Silberschmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Ob sie weiteres Diebesgut erbeuteten, bedarf den Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell