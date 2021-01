Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bauwagen ausgebrannt

MindenMinden (ots)

Am Montagabend wurden die Beamten nach Minderheide zu einem brennenden Bauwagen gerufen.

Als ein Mann beim Weg mit seinem Hund gegen 20.50 Uhr auf einem Firmen-Lagerplatz in der Straße "Am Scheibenstand" den in Flammen stehenden orangefarbigen Bauwagen entdeckte, rief er die Polizei. Kräfte der Feuerwehr brachten das Feuer schnell unter Kontrolle, konnten aber das völlige Ausbrennen des Innenraums nicht verhindern. Nach Erkenntnissen der Polizei kam es an der dortigen Örtlichkeit bereits mehrfach zu Vandalismus. Auch in diesem Fall gehen die Ermittler von vorsätzlichem Handeln aus.

Wer Hinweise zum Verursacher des Feuers geben kann, der meldet sich bitte unter (0571) 88660 bei der Polizei.

