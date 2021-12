Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Über 300 Kilogramm Kupfer gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte haben von Dienstag bis Donnerstag (30.11. bis 02.12.2021) unter anderem über 300 Kilogramm Kupfer von einem Firmengelände an der Epplestraße gestohlen. Die Diebe stiegen am Dienstagabend zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr über den Zaun des Firmengeländes, wo sie zwischen 300 und 400 Kilogramm an Kupfer stahlen. Am folgenden Tag betraten Unbekannte zwischen 16.00 Uhr und 06.00 Uhr auch zwei benachbarte Firmengelände, wo sie jeweils die Bürofenster aufhebelten. In einem Fall stahlen sie ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Aus dem anderen Büro stahlen sie einen Tresor, den sie im Außenbereich gewaltsam öffneten und aus dem sie mehrere Hundert Euro stahlen. Ob die Diebstähle einen Tatzusammenhang haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

