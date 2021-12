Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Auto eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (01.12.2021) in der Buowaldstraße ein geparktes Auto aufgebrochen. Die Täter schlugen zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr die Scheibe auf der Beifahrerseite des grauen Ford Galaxy, mutmaßlich mit Steinen, ein. Sie erbeuteten aus der Mittelkonsole einen Geldbeutel, in dem sich neben persönlichen Dokumenten etwas Münzgeld befand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei dem Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

