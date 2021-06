Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Auffahrunfall auf A6, Unfallflucht

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfallflucht

Am Montag zwischen 8:45 Uhr und 10:25 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem unbekannten Fahrmanöver einen in der Schulstraße geparkten Hyundai. Dabei entstand ein Schaden am dem PKW in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen sich mit Hinweisen zu dem Verursacher unter Telefon 07971 95090 zu melden.

Braunsbach/ Autobahn A6: Tödlicher Auffahrunfall

Gegen 15:30 Uhr am Dienstag bildete sich auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn ein Stau, dessen Ende zum Unfallzeitpunkt bis auf die Kochertalbrücke reichte. Ein 31 Jahre alter Scania-Sattelzugfahrer befuhr den rechten Fahrstreifen und bremse am Stauende sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender 50-jähriger Fahrer eines Iveco-Kleinlasters erkannte dies zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Auflieger des Sattelzuges auf. Dabei zog sich der 50-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Feuerwehr und Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. Dabei musste die Feuerwehr auch ausgelaufene Betriebsstoffe binden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 55.000 Euro. Die A6 bleibt (Stand 16:15 Uhr) für noch mindestens zwei Stunden in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell