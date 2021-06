Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl von Königinnen, Farbschmierereien, angeschossene Katze

Aalen (ots)

Aalen: Motorradfahrer kollidieren

Am Dienstag gegen 09:20 Uhr befuhr ein 38-jähriger Motorradfahrer und ein 82-jähriger Motorrad-Lenker hintereinander die Bahnhofstraße in Richtung Wasseralfingen. An der Einmündung zur Rötenbergstraße wollte der 38-Jährige wenden und setzte hierzu seinen Blinker nach links. Der Senior übersah das Wendemanöver des vorausfahrenden Motorradfahrers und wollte an diesem links vorbeifahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Kräder, wobei der 82-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Hüttlingen: Bienenköniginnen entwendet

Aus insgesamt vier Bienenkästen, die beim sogenannten Zankenkreuz aufgestellt sind, wurden zwischen Montag 07.06. und Dienstag, 15.06.21 jeweils die Königinnen entwendet. Der entstandene materielle Schaden wird auf etwa 120 Euro geschätzt. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Am Dienstag um kurz vor 8 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L1076 zur Autobahnauffahrt Oberkochen zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Eine 43-jährige Opel-Lenkerin erkannte zu spät, dass ein vor ihr fahrender 43-jähriger VW-Lenker abbremsen musste und fuhr auf.

Rainau: Farbschmierereien

Zwischen Freitagmittag, 13 Uhr und Samstagmittag, 12 Uhr, wurden an der Schule im Strutrain mehrere Fenster und eine Mauer mit schwarzer Farbe besprüht. Der Schaden wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Ellwangen: Unfall wegen Sonnenblendung

Am Dienstag um 07:15 Uhr befuhr ein 73-jähriger Toyota-Fahrer die Golderstraße in Richtung Ellwanger Straße. An der Einmündung zum Weideweg übersah der Mann auf Grund der tiefstehenden Sonne eine von rechts heranfahrende vorfahrtsberechtigte 38-jährige Audi-Lenkerin. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge kippte der Toyota zunächst auf die Seite und wurde anschließend um 180 Grad gedreht, so dass er fast vollständig, entgegen der Fahrrichtung, auf dem Dach zum Liegen kommt. Der 73-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Katze angeschossen

Bei einer tierärztlichen Untersuchung bezüglich einer Krankheit wurde bei einem Kater am heutigen Dienstag eine Luftgewehrpatrone im rechten Schulterbereich festgestellt. Es muss davon ausgegangen werden, dass zwischen dem 01.04. und dem 30.04.21 im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße in Bettringen auf den Kater mit einem Luftgewehr geschossen wurde. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490 entgegen.

Lorch: Farbschmierereien

Vermutlich zwischen Mittwoch, 09.06. und Donnerstag, 10.06.21 wurden an einem Vereinsheim in der Straße Echo die Wände mit Farbe verunstaltet. Es entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

