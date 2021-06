Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Einburch - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 24-jähriger Motorrad-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr die Bühlstraße und hielt an der Kreuzung zur Pfarrstraße an. Das verkehrsbedingte Abbremsen erkannte die nachfolgende Autofahrerin zu spät und fuhr dem Motorrad hinten auf. Dabei wurde der Zweiradfahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Kernen im Remstal: Glimmender Holzbalken löste Feuerwehreinsatz aus

Am Dienstagmorgen gegen 3.20 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr auf den Plan gerufen, nachdem in einem Wohnhaus in der Frauenländerstraße sich Qualm ausbreitete. Es wurde festgestellt, dass ein Holzbalken glimmte, der letztlich von der Feuerwehr gelöscht wurde. Diese war mit Unterstützung aus Fellbach mit 6 Fahrzeugen und 22 Mann im Einsatz. Möglicherweise ist die Brandursache auf Arbeiten zurückzuführen, die tags zuvor am Gebäude durchgeführt worden sind. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Weinstadt: Einbruch in Sporthalle

Zwischen Montagabend 18 Uhr und Dienstagmorgen 06 Uhr verschaffte sich mindestens eine Person Zutritt zu einer Sporthalle in der Beutelsbacher Straße, indem eine Metalltüre zum Gebäude gewaltsam geöffnet wurde. Anschließend wurden drei Kisten Bier entwendet und vor einem nahegelegenen Schulgebäude abgestellt. Der dabei entstandene Sachschaden an der Metalltüre beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

