POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Anhänger löst sich von PKW - Unfallfluchten - Fahrradunfälle - Brand Kompost - Unfälle

Aalen: Unfall beim Rangieren

Am Montagmittag fuhr ein 28-jähriger Lkw-Lenker gegen 12 Uhr auf der Waldhäuser Straße beim Rangieren gegen einen geparkten Pkw, wodurch ein Schaden von ca. 3000 Euro entstanden ist.

Aalen: Aufgefahren

Auf der Walkstraße fuhr ein 34-jähriger Pkw-Lenker am Montag gegen 18.45 Uhr beim Anfahren auf den vor ihm befindlichen Krad-Lenker auf, der dadurch stürzte und sich leicht verletzte. Der Sachschaden wird auf ca. 2800 Euro beziffert.

Abtsgmünd: Unfall im Kreuzungsbereich

Hintereinander befuhren zwei Fahrzeuglenker am Montag gegen 18.40 Uhr die L 1073 von Pommertsweiler in Fahrtrichtung Adelmannsfelden. An der Kreuzung zur Hammerschmiede verringerte die vorausfahrende 59-jährige Renault-Lenkerin ihre Geschwindigkeit, um nach links abzubiegen. Nachdem der 38-jährige Daimler-Lenker keinen Fahrtrichtungsanzeiger sehen konnte und davon ausging, dass die Pkw-Lenkerin nach rechts abbiegen wollte, überholte er, wodurch es zur Kollision kam. Beide Fahrzeuge wurden dabei in die Böschung geschoben. Die Pkw-Lenkerin wurde dabei leicht verletzt und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Aalen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Von einem unfallflüchtigen Fahrzeuglenker wurde am Freitag zwischen 8 Uhr und 10 Uhr in der Industriestraße, vermutlich beim Vorbeifahren, ein geparkter Audi beschädigt, der auf einem Parkstreifen abgestellt war. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich am Montag ein 49-jähriger Radfahrer zu, als er gegen 17.25 Uhr beim Befahren der Badgasse mit dem Reifen seines E-Bikes den Bordstein berührte und dadurch stürzte.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Als am Montag eine 29-jährige Seat-Lenkerin gegen 17 Uhr die B 29 von Hüttlingen in Richtung Aalen befuhr und diese nach links an der Aus-/Abfahrt Affalterried verlassen wollte, kollidierte sie mit einem aus Richtung Aalen kommenden vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Pkw-Lenker, welcher ebenfalls die B 29 verlassen wollte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Jagstzell: Brand Kompost

Die Freiwilligen Feuerwehren Ellwangen und Jagstzell rückten am frühen Dienstagmorgen gegen 3.10 Uhr in die Straße Am Gaisberg aus, nachdem von dort ein Brand gemeldet wurde. Offensichtlich hatte sich auf einem Grundstück ein Komposthaufen, der hinter einem Terrassenzaun aus Holz aufgestellt war, durch den trockenen Inhalt selbst entzündet. Bevor das Feuer auf die angrenzende Gartenhütte übergreifen konnte, wurde es durch die Feuerwehren gelöscht. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

Bopfingen: Unfallflucht

Zwischen Freitagabend 20 Uhr und Samstagmorgen 6 Uhr wurde von einem unbekannten Fahrzeuglenker in der Straße Beim Altersheim vermutlich beim Ein-/Ausparken ein geparkter silberfarbener Pkw Mazda beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Pkw-Lenker beschädigte am Montag, zwischen 18 Uhr und 21.45 Uhr, beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw DACIA, der im Schindelackerweg abgestellt war und hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro.

Unfälle mit Fahrrädern

Schwäbisch Gmünd:

Beim Befahren des Radweges von dem Unteren Bergschlößle in Richtung Dominikus-Debler-Straße, flog am Montagabend gegen 20.50 Uhr einer 24-jährigen Radfahrerin eine Mücke in den Mund. Beim Versuch diese zu entfernen verzog sie ihren Fahrradlenker und stürzte. Sie wurde dabei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

Schwäbisch Gmünd:

Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte am Montagabend eine 15-jährige Radfahrerin, als sie gegen 21 Uhr die Eugen-Bolz-Straße in Fahrtrichtung Eutighofer Straße befuhr. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Mutlangen:

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Hauptstraße/Wetzgauer Straße musste ein 63-jähriger Radfahrer am Montag gegen 11 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Da er hierbei die Vorder- mit der Hinterradbremse verwechselte, stürzte er über den Lenker und zog sich leichte Verletzungen zu. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Lorch:

Als am Montagmorgen eine 26-jährige Radfahrerin gegen 8 Uhr den Bittingerweg bergabwärts befuhr, stürzte sie aus unbekannter Ursache, als sie anhalten wollte. Sie wurde dabei leicht verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Als am Montagabend eine 22-jährige VW-Lenkerin gegen 22 Uhr die Rektor-Klaus-Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte befuhr, übersah sie aufgrund einer ordnungsgemäß abgesicherten Baustelle den Pkw einer 19-jährigen Mini-Lenkerin, welche die Rechbergstraße in Fahrtrichtung Straßdorf befuhr. Beide Fahrzeuglenkerinnen wurden bei der Kollision leicht verletzt. Die Mini-Lenkerin wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 9500 Euro.

Gschwend: Unfall aus Unachtsamkeit

Einen Gesamtschaden von ca. 6500 Euro verursachte am Montag ein 48-jähriger Pkw-Lenker, als er gegen 11.15 Uhr beim Befahren eines Parkplatzes auf dem Marktplatz aus Unachtsamkeit einen Audi touchierte.

Schwäbisch Gmünd/Rehnenhof/Wetzgau: Unfallflucht

Am Montagvormittag wurde zwischen 9.50 Uhr und 10.10 Uhr von einem unbekannten Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein-/Ausparken ein geparkter Pkw SEAT beschädigt, der auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Straße Im Laichle abgestellt war. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Ellwangen: Anhänger löst sich von PKW

Ein 42-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz mit Anhänger befuhr am Montag gegen 16.50 Uhr die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Westhausen schaukelte sich sein Anhänger auf, löste sich aus der Halterung und touchierte einen gerade auf dem Beschleunigungsstreifen auffahrenden Audi Q3 eines 45-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß hob der Anhänger von der Fahrbahn ab und steifte quasi im Flug einen auf dem linken Fahrstreifen heranfahrenden Audi einer 27-jährigen Fahrerin. Anschließend kam der Hänger verkehrt herum, mittig der beiden Fahrstreifen, zum Liegen. Der geschätzte Sachschaden an den drei Fahrzeugen sowie an dem Hänger liegt bei etwa 18.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Wohnungseinbruch

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend wurde in ein Wohnhaus in der Gödrestraße eingebrochen. Der Einbrecher stieg über ein Fenster in das Haus ein und durchsuchte verschiedene Räume. Ob tatsächlich Gegenstände entwendet wurden, bedarf noch der näheren Abklärung. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen, Fahrzeuge oder Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

