Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Feuerwehreinsatz - Unfallflucht

Backnang: (ots)

Backnang: Oldtimer fing Feuer

Der Fahrer eines VW Karmann Ghia befuhr am Montag kurz vor 15 Uhr die Eichendorfstraße, als der Wagen plötzlich aus dem Motorraum am Fahrzeugheck zu qualmen begann. Der Motor fing dann Feuer, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften zum Löscheinsatz ausrückten. Am Pkw VW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Backnang: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz Bleichwiese in der Annonay-Straße ereignete sich am Montagvormittag eine Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 10.55 Uhr und 11.45 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen parkenden Ford Mustang. An diesem entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Ermittlungen zu dem Unfallverursacher, der nach dem Vorfall geflüchtet ist, hat die Backnanger Polizei übernommen, die unter Tel. 07191/9090 sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen entgegennehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell