Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Unfälle

Waiblingen: (ots)

Waiblingen: Auffahrunfall

Ein 20-jähriger Opel-Fahrer war am Montagabend gegen 18 Uhr auf der L1193 in Richtung Fellbach unterwegs. Hierbei wollte er nach rechts auf die Westumfahrung einfahren. Dabei erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 37-jährige Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste. Der 20-Jährige fuhr auf diese auf wobei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro entstand.

Waiblingen: Gegen offene Fahrzeugtüre gefahren

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:15 Uhr war ein unter Alkoholeinfluss stehender Fahrradfahrer auf der Beinsteiner Straße unterwegs. Dabei übersah er einen Pannen-Pkw der an einem dortigen Parkplatz mit Standbeleuchtung abgestellt war. Die Fahrertüre des Fahrzeugs war geöffnet. Dies erkannte der 48-jährige Radfahrer aufgrund seiner Alkoholisierung zu spät, weshalb er in die Fahrzeugtüre krachte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 200 Euro. Bei dem Radfahrer wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell