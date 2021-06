Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis SChwäbisch Hall: Angriff mit Messer - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft, Diebstahl, Einbruch, Sachbeschädigung, Unfälle

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Einbruch in Ladengeschäft

Unbekannte versuchten sich zwischen Sonntag, 22:30 Uhr und Montag, 5:30 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Ladengeschäftes in der Birkenstraße zu verschaffen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Obersontheim: Pedelec entwendet

Ein Unbekannter entwendete ein in einer Tiefgarage in der Hauptstraße abgestelltes Pedelec der Marke Hercules, Modell E-Imperial 180 S 9. Der Wert des Rades liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Bühlertann bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07973 5137.

Schwäbisch Hall: Angriff mit Messer - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es kurz nach Mitternacht in der Straße Im Haal im Außenbereich einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 30-Jährigen und einem 29-Jährigen. Die zunächst nur verbale Streitigkeit konnte zwischenzeitlich von einem Zeugen geschlichtet werden. Jedoch kam der Angreifer wenig später an die Örtlichkeit zurück und ging den 29-Jährigen dieses Mal auch körperlich an. Dabei erlitt der Geschädigte eine Stichverletzung, welche ihm von dem Angreifer zugefügt worden war. Der Angreifer konnte noch am Tatort von einem Zeugen festgehalten werden und anschließend von den eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Daraufhin wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall hat die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen

Crailsheim: Auto beschädigt

Bereits zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr und Donnerstag, 7:15 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Voithstraße geparkten PKW der Marke VW durch einen Steinwurf. Dabei entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Blaufelden: Stark betrunken Unfall verursacht

Ein 50 Jahre alter Opel-Fahrer war am Montag gegen 17:30 Uhr auf der L1001 von Schrozberg in Richtung Blaufelden unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung zurL1008 Richtung Lindlein kam er zu weit nach links in den Gegenverkehr. Ein nachfolgender Zeuge versuchte noch den Opel-Fahrer durch Hupen auf seinen Fehler aufmerksam zu machen. Dieser reagierte aber offenbar nicht und kollidierte kurz nach der Abzweigung mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Vito eines 34-Jährigen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der 50-Jährige einem Atemalkoholtest unterzogen. Dieser ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Dem 50-Jährigen droht nun unter anderem eine Strafanzeige.

Schwäbisch Hall: Radfahrer stürzt nach Ausweichmanöver

Am Montag gegen 16:25 Uhr wollte eine 25-jährige Audi-Fahrerin aus einem Parkhaus im Ziegeleiweg auf die Straße ausfahren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 58-jährigen Radfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Radfahrer dem PKW aus, stürzte dabei jedoch und verletzte sich leicht.

