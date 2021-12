Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geparkte Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag (03.12.2021) im Bereich der Nonnenwaldstraße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Ein 31 Jahre alter Zeuge entdeckte gegen 07.45 Uhr mehrere Fahrzeuge in der Nonnenwaldstraße, an denen jeweils ein Außenspiegel, mutmaßlich durch Umbiegen, beschädigt waren und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten stellten anschließend sowohl in der Nonnenwaldstraße, als auch in der Hornbergstraße und der Pflasteräckerstraße insgesamt 30 Fahrzeuge fest, die zwischen 18.00 Uhr und 07.45 Uhr auf die gleiche Weise beschädigt wurden. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

