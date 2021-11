Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) - Einbruch in Blockhorner Weiden

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 23.11.2021, ist es in der Straße Blockhorner Weiden in Schenefeld zu einem Einbruch in eine Wohnung gekommen.

Unbekannte drangen zwischen 08:20 und 17:44 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Höhe "In de Wisch" ein und stahlen unter anderem Schmuck.

Möglicherweise wurden die Einbrecher gestört. Die Bewohnerin hörte bei ihrer Rückkehr während des Aufschließens Geräusche, konnte allerdings in der Wohnung niemanden antreffen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de um sachdienliche Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes.

