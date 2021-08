Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall/Fahrerflucht; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Dienstag, den 17.08.2021, zwischen 07:00 und 12:00 Uhr, streifte ein unbekannter Autofahrer einen am rechten Fahrbahnrand der Casterfeldstraße, Höhe Anwesen Nr. 174 abgestellten Chrysler Grand Cherokee und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf rund 4.000.- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

