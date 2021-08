Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Kaffeeautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots)

Aus einem Kaffeeautomaten eines Bürogebäudes im Stadtteil Neckarau entwendeten bisher unbekannte Täter am Montag zwischen 18 und 22.00 Uhr einen Geldbetrag von rund 20EUR. Die Täter betraten das Gebäude in der Walter-Krause-Straße über den öffentlichen Haupteingang und begaben sich in einen Aufenthaltsraum im Erdgeschoss. Dort brachen die Täter den Automaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim Neckarau (Tel.: 0621/83397-0) in Verbindung zu setzen.

