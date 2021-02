Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Recklinghausen

Auf einem Parkplatz am Leineweberweg im Stadtteil Zweckel sind gleich zwei Fahrzeuge bei einer Unfallflucht beschädigt worden. Ein unbekannter Verursacher ist offensichtlich zuerst gegen einen geparkten Ford Transit gestoßen, der dann noch gegen einen grauer Mercedes geschoben wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von fast 2.000 Euro. Die Unfallflucht muss zwischen Dienstagabend (20 Uhr) und Mittwochmorgen (10 Uhr) passiert sein. Zeugen werden gebeten, das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

