Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Baustellenbeschilderungen verändert - Hinweisgeber gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots)

Durch eine bisher unbekannte Person wurde am Dienstag zwischen 8.00 und 11.30 Uhr die Beschilderung einer Baustelle in den Neckarstaden verdreht. Die Beschilderungen zur Warnung vor der Baustelle, der Fahrbahnverengung und der Geschwindigkeitsbegrenzung waren daher kurzzeitig für den allgemeinen Straßenverkehr nicht mehr erkennbar. Zwischenzeitlich wurde die Beschilderung wieder korrigiert und überprüft. Die Ermittlungen bezüglich des Verursachers wurden durch das zuständige Polizeirevier aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte (Tel.: 0621-174-1700) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell