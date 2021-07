Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Sturmeinsätze für die Feuerwehr Heiligenhaus (Meldung 20/2021)

Heiligenhaus (ots)

Strumtief "Bernd" sorgte innerhalb kürzester Zeit für diverse Feuerwehreinsätze. Die Feuerwehr Heiligenhaus pumpte Wasser ab und beseitigte umgefallene Bäume. Eine Führungskraft unterstütze die Feuerwehr in Erkrath sowie später im Führungsstab des Kreises Mettmann. Bis Donnerstagmittag arbeitete die Feuerwehr Heiligenhaus Einsätze ab.

In der Nacht zu Mittwoch alarmierte die Kreisleitstelle eine Führungskraft der Feuerwehr Heiligenhaus nach Erkrath, um dort bei den Einsätzen zu unterstützen. Eine weitere Einsatzkraft brachte mit einem LKW der Feuerwehr Sandsäcke nach Erkrath.

Bis Mittwochabend blieb es ruhig in Heiligenhaus, die erste sturmbedingte Alarmierung erfolgte um 19:42 Uhr. Kurz danach gingen diverse Einsätze bei der Feuerwehr ein, so dass die Kreisleitstelle die gesamte Feuerwehr alarmierte. Bis Donnerstagmittag arbeitete die Feuerwehr Heiligenhaus rund 35 Einsätze ab. "Im Vergleich zu anderen Städten im Kreis, hatten wir in Heiligenhaus Glück. Die Herausforderung war, die zeitgleichen Einsatzmeldungen zu koordinieren" erklärt Pressesprecher Marco Bayer. "Dafür besetzten wir bis in die Nacht unsere Einsatzzentrale, die für Großschadenslagen die Koordinierung der Einsatzkräfte im Stadtgebiet übernimmt und die Kreisleitstelle damit entlastet" so Bayer weiter. Parallel unterstütze eine Führungskraft den einberufenen Stab in Mettmann.

In der Isenbügeler Straße waren mehrere Bäume abgeknickt. Die Gefahr, dass in der Dunkelheit weitere Bäume umfallen und auf die Einsatzkräfte stürzen war zu groß. Die Ordnungsbehörde und die Technischen Betriebe Heiligenhaus sperrten die Straße am späten Abend ab. Die Sperrung wird vermutlich bis Donnerstagabend andauern. Die Einsatzschwerpunkte der Feuerwehr bezogen sich entlang des Rinderbachs, des Abtskücher Stauteichs, der Ruhrstraße und der Hofermühle.

Donnerstagnachmittag wird erneut eine Führungskraft der Feuerwehr Heiligenhaus den Stab in Mettmann unterstützen.

"Wieder einmal lässt sich festhalten, dass die städtischen Einrichtungen und die Feuerwehr sehr gut zusammenarbeiten. Auch im gesamten Kreis unterstützen sich die Feuerwehren wo sie nur können" resümiert Bayer.

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell