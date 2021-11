Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Ergänzung zur Pressemeldung "Polizeianwärterin fasst bei privatem Einkauf Ladendieb, Zeuge (72) bewacht ihn mit Hund"

Selm (ots)

Wie polizeilich berichtet, hat die Polizei nach einem Bandendiebstahl am Montag (08.11.2021) in Selm durch die tatkräftige Unterstützung einer Kommissaranwärterin der Polizei NRW, die privat unterwegs war, und eines 72-jährigen Zeugen einen 20-Jährigen ohne festen Wohnsitz festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund ist der polizeibekannte Beschuldigte am Dienstagabend (09.11.2021) einem Haftrichter am Amtsgericht Lünen vorgeführt worden. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der 20-Jährige ist bereits einer Justizvollzugsanstalt zugeführt worden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell