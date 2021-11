Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Polizeianwärterin fasst bei privatem Einkauf Ladendieb, Zeuge (72) bewacht ihn mit Hund

Selm (ots)

Nach einem Bandendiebstahl am Montag (08.11.2021) in Selm haben eine Kommissaranwärterin der Polizei NRW, die privat unterwegs war, und ein 72-jähriger Zeuge einen Tatverdächtigen gestellt.

Mindestens drei Täter entwendeten gegen 16.10 Uhr aus einem Drogeriemarkt am Ferdinand-Spahn-Weg gemeinschaftlich Waren im Wert von 2800 Euro. Eine Angestellte beobachtete dabei zwei Personen. Als diese die Filiale verlassen wollten, forderte die Mitarbeiterin die Männer auf, stehenzubleiben. Daraufhin flüchteten sie. Die Angestellte folgte den Tätern.

In ihrer Freizeit befand sich zur Tatzeit eine Kommissaranwärterin der Polizei NRW in dem Drogeriemarkt. Als sie auf den Vorfall aufmerksam wurde, nahm sie sofort die Verfolgung auf. Dabei machte sie vorbeifahrende Fahrzeugführer auf die Situation aufmerksam. Ein 72-jähriger Selmer schnitt den beiden flüchtigen Tätern mit seinem Auto den Weg ab. Dadurch konnte die Kommissaranwärterin einen Täter zu Boden bringen. Während der 72-Jährige gemeinsam mit seinem Hund den Beschuldigten bewachte, bis alarmierte Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, folgte die Kommissaranwärterin dem zweiten Täter. Dieser konnte zwar entkommen, indem vermutlich er in den Pkw eines wartenden Mittäters stieg - die Kommissaranwärterin fotografierte allerdings die beiden flüchtigen Täter und das vermeintliche Fluchtfahrzeug.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei nahm den gefassten Täter fest, bei dem es sich um einen 20-Jährigen ohne festen Wohnsitz handelt. Nach jetzigem Ermittlungsstand war die Bande am selben Tag auch für einen Ladendiebstahl in Lüdinghausen verantwortlich, bei dem sie aus einem Drogeriemarkt Waren im Wert von 1500 Euro entwendeten.

Ob der 20-jährige Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt wird, steht noch aus. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

