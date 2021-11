Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Polizei sucht Zeugen nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Bergkamen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag (05.11.2021) auf Samstag (06.11.2021) einen Zigarettenautomaten in der Heinrichstraße in Bergkamen gewaltsam aufgetrennt und die darin befindlichen Zigarettenschachteln sowie die Geldkassette entwendet. Eine konkrete Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Einem Zeugen fiel das beschädigte Gerät am Samstagmorgen (06.11.2021) gegen 9.00 Uhr auf. Er verständigte daraufhin die Polizei. Diese sucht nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

