Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Seniorin bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte wollten am Donnerstagmittag (02.12.2021) einer 83 Jahre alten Frau im Lutzweg einen Mistelzweig verkaufen und haben sie dabei offenbar bestohlen. Nachdem die 83-jährige Frau gegen 12.00 Uhr mehrere Hundert Euro Bargeld von einem Bankautomaten an der Hauptstraße abgehoben hatte, sprachen sie im Lutzweg zwei unbekannte Männer in Begleitung eines Kindes an, um Mistelzweige zu verkaufen. Als sie ihren Geldbeutel herausholte, soll der Junge mehrfach nach dem Geldbeutel der Seniorin gegriffen und dabei offenbar unbemerkt den Umschlag mit dem zuvor abgehobenen Geld gestohlen haben. Die 83-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, als sie zuhause angekommen war. Die beiden Erwachsenen sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt sowie zirka 170 Zentimeter groß gewesen sein und kurze Haare sowie einen dunklen Teint gehabt haben. Sie trugen ein Basecap, schwarze Jacken, dunkle Hosen. Zu dem Kind ist lediglich bekannt, dass es ein Junge von acht bis zehn Jahren gewesen sein soll. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell