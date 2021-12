Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (03.-05.12.2021) in ein Einfamilienhaus an der Argonnenstraße eingebrochen. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise auf einen Balkon des Hauses, wo sie den Rahmen der Tür zunächst aufbohrten und schließlich auch die Fensterscheibe beschädigten. Sie durchsuchten die Räume. Ob sie Beute machten, muss noch geklärt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell